Kilis'in bereketli topraklarında domates fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, ilk domates hasadını gerçekleştirdi. 9 bin dekar alanda yetiştirilen domates, rekoltenin yüksek olması çiftçinin de yüzünü güldürmeyi başardı. Kavurucu sıcak altında toplanan domateslerin fiyatlarının da düşük olduğu Kilis'te, domates tarlada 4 ile 5 TL arasında alıcı buluyor. Tarım işçileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesaiye, güneşin altında öğle saatlerine kadar devam ediyor.



"Rekolte çiftçilerin yüzünü güldürdü"

Kilis'in Polateli ilçesinden Türkiye'nin her bölgesine domates gönderildiğini söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "9 bin dekar alanda domates üretimi yapılmakta. 3-4 ay önce fidelerini toprakla buluşturan üreticiler, fiyatları yüksek beklerken geçen seneki fiyatlarla aynı satılması çiftçileri mağdur etti. Tarlada en fazla 5 TL'den alıcı bulan domates, marketlerde 25 TL'den satışa sunuluyor. Çiftçi üretiyor aracılar kazanıyor. Çiftçi umudunu kaybetmedi. Rekoltenin yüksek olmasından dolayı üreticiler umudunu ikinci ve üçüncü kırıma bıraktı" dedi.



"Şu an 40-45 derece altında hasat yapmaktayız"

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya gelip hasada başlayan üreticiler ve tarım işçilerinin öğlene kadar çalışabildiğini aktaran çiftçi İbrahim Halil Çağlı, "45 derece sıcaklığın altında zorlu mesaimiz başladı. Dönümünden 15 ton rekolte beklediğimiz tarlada yüksek rekolte beklentimiz var. Geçen sene domatesi tarlada 5 TL'den satıyorduk bu sezon da aynı fiyatlardan alınırken marketlerde 25 TL" ifadelerini kullandı.

Hasat yaparken hissedilen sıcaklığın 40-45 derece bandında olduğunu söyleyen çiftçi, Ayşe Çağlı, "Marketlerde 25 TL'den satılan domatesimiz 5 TL ve altına aracılar bizlerden alması bizi çok üzüyor ve bu şekilde emeğimiz boşa gidiyor. Sabah ezanından sonra tarım işçileriyle birlikte tarlaların yolunu tutarak kavurucu sıcağın altında zorlu mesaimize başladık. Beklentimiz 10 ile 15 TL arasındayken 5 TL'den satılıyor' diye konuştu.