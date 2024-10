Eskişehir'de balkabağı hasadı başladı. Olgunlaşan kabaklar işçilerce toplanıp römorklara yükleniyor. Türkiye'de lezzeti ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan Eskişehir'in Kızılinler Mahallesi'nde yetişen balkabaklarında verim, geçtiğimiz yıllara nazaran daha iyi olduğu çiftçiler tarafından aktarılıyor. Başta İstanbul ve Sivas'a satılan kabaklardan yapılan tatlılar adeta damak çatlatıyor.



Kilosu tarlada 5 lira pazarda ise 30

Tarladan 5 liraya satılan balkabağı, 11 kilometre uzaklıktaki kent merkezindeki semt pazarlarında ise 30 liradan satılıyor. Yakın mesafeye rağmen fiyatın 6 kat artmasından, üreticiler sorumlu olarak aracıyı gösteriyor. Girdi maliyetlerinin arttığı ve çiftçilerin kârının düştüğü dönemde, ürünlerinin kendilerinden alınan fiyatın 6 kat üzerinde satılması üreticileri rahatsız ediyor.



“Semt pazarında 30 lira tarladan ise 5 liraya satılıyor”

Kızılinler Mahallesi'nde balkabağı yetiştiren çiftçi Fehmi Çiftçi, “Kabağımız bu sene geçen yıllara göre gayet iyi, verim güzel ama fiyat kötü. Toptan kilogram fiyatı 5-6 lira, çevremden 4 lira dahi duyuyorum. Geçen seneye göre girdiler 2 misli artmasına rağmen bizim bu ürünümüzdeki fiyat artışı maalesef olmadı. Geçen seneki fiyatın altında mal satılıyor, bu da üreticinin malının hiçbir zaman para etmediğini gösteriyor. Asgari ücrete bile gelmiyor. Semt pazarında 30 lira tarladan ise 5 liraya satılıyor. Ürün bazında fiyatlar maalesef iyi değil. Diğer konularda olduğu gibi aracıdan şikâyetçiyiz. Tarladan pazara bu fiyat bu kadar neden yükseliyor” dedi.



Kabak tatlısı nasıl hazırlanmalı

Fehmi Çiftçi, "Bizim köyün kabağının özelliği kestane olması. Yerken ağızda dağılma şekli, sütlaç kıvamı değil de aynı kestane gibidir ve dayanıklıdır. Şimdi bir aracımız Sivas'a gidiyor. O bölgede de kabak var, ama benim müşterim 700 kilometre öteden benden kabak alıyor. Kaliteyi bilmem anlatabildim mi? Bunu yapmayı bilenler için her türlü tatlısından tat alırsın, her türlü tatlısı güzel olur, ama bu marifet işi. Hani böyle doğradık, ocağa koyduk, yarım saat sonra aldık olmaz. Bir gün önceden kesip temizleyeceksin, bir gece bekleyecek. Kireçli su yapabilirsen daha iyi olur. Ertesi günü kısık ateşte en az 3 saat bal kıvamına gelene kadar bekleyecek. Tam bal yapamazsın da biraz koyu olacak. O kıvama kadar getirebilirsen yeme de yanında yat" diye konuştu.



“Verim çok güzel, Allah bereket versin”

Başka bir balkabağı üreticisi İsmet Çalışkan ise verimden memnun olduğunu belirtirken, “Verim çok güzel, Allah bereket versin. Toprağından dolayı çok lezzetli bir kabak oluyor. Allah'a bin şükür, her şeyden memnunuz. Oraya yolu düşen, kabağını oradan alır gider, aranan bir kabak. Geçtiğimiz günlerde Kızılinler'den 2 tır şehir dışına gitti” ifadelerini kullandı.