Bursa’nın önemli tarım merkezlerinden biri olan İznik’te yılda ortalama 5 ila 6 bin ton brokoli üretiliyor. Artan maliyetlere rağmen ürünlerini geçen yılın altında fiyatlarla satan çiftçiler mağduriyetini dile getirirken, tüketiciler ise pazarda 14 kat daha yüksek fiyatla brokoli satın almak zorunda kalıyor.

“Tarladan 5 Lira, Tezgahta 70 Lira”

Çiçekli Mahallesi Muhtarı ve üretici Davut Kocabaş, “Tarladan kilosu 10-20 lira arasında çıkan brokoli, Bursa merkezde tanesi 70 liraya satılıyor. Bir ürünü 5 liraya çıkarıp tezgahta 14 katına satıyorlar. Hale gidene kadar fiyat 30 liraya çıkıyor, nakliye ve kar farkları derken tanesi 60-70 lirayı buluyor. Bu fahiş kar uygulamasına önlem alınmalı” dedi.

Lodos Fiyatları Düşürdü, Tüketiciye Yansımadı

Kocabaş, fiyatların düşmesinde lodos rüzgarının etkili olduğunu belirterek, “Hasat bir ayda yapılması gerekirken lodos nedeniyle bir haftada ürün olgunlaştı ve zorunlu olarak hasat edildi. Piyasaya birden fazla ürün girince fiyatlar dip seviyeye indi, ancak bu durum tüketiciye yansımadı” ifadelerini kullandı.

İznik’te sebze üretimiyle geçimini sağlayan çiftçiler, ürün fazlası ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle zor günler geçiriyor. Uzmanlar, zincirleme fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici arasındaki dengeyi sağlamak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekiyor.