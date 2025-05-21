Alaşehir’de Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda düzenlenen ve üzüm üretiminde kalıntı sorununun ele alındığı toplantıya TARİŞ Üzüm Birliği ile TARİŞ Alaşehir Kooperatifi ev sahipliği yaptı. Toplantıya üreticilerin yanı sıra sektör temsilcileri ve kamu yetkilileri de yoğun ilgi gösterdi.

Kalıntı Sorunu Gündemde: "Alıcı Ülkeler Teyakkuzda"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ferhat Şen, bayram öncesi verilecek 30 bin TL’lik avans müjdesini paylaştıktan sonra, üreticilere kalıntı konusunda uyarılarda bulundu. Şen, “Alıcı ülkeler kalıntı ve yasaklı maddeler konusunda çok hassas davranıyor. Azalan pazarlarımızı tamamen kaybetmemek adına üreticilerimizi uyarıyorum. Pazar elimizden kayıyor,” dedi.

Kooperatif olarak bu sürece karşı hazırlıklı olduklarını ve çözüm odaklı adımlar attıklarını belirten Şen, “Pestisit ciddi bir sorun. Bu nedenle işletme kapasitemizi artırdık. Laboratuvar yatırımlarıyla kooperatiflerimizin teknik altyapısını güçlendireceğiz. Zorlanıyoruz ama birlikte başaracağız,” ifadelerini kullandı.

“Emeklerimizi Heba Etmeyelim”

Toplantıya katılan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de üreticilere kritik uyarılar yaptı. Yasaklı aktif maddelerin kullanımının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Öztürk, “Bu maddelerin tespiti halinde ürünler imha edilecek. Bakanlığın kesin talimatı var. Yasaklı ürün listeleri sürekli güncelleniyor. Üreticilerimiz bu konuda bilgilenmeli ve duyarlı olmalı,” diye konuştu.

Öztürk, Türk üzümünün kalitesi ve fiyatıyla dünya pazarında öne çıktığını hatırlatarak, “Bu emeği heba etmeyelim. Burada edindiğiniz bilgileri çevrenizdeki üreticilere de aktarmanız önemli,” dedi.

İhracatçılardan Sektöre Çağrı: “Temiz Üretim Şart”

Toplantıya katılan yaş sebze ve meyve ihracatçıları Ali Uçak ve Cengiz Balık da üretimin sürdürülebilirliği için kalıntısız ve temiz üretimin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Uçak ve Balık, “Dünya pazarındaki payımızı korumak istiyorsak, herkes üzerine düşeni yapmalı. Aksi takdirde zarar sadece bir üreticiye değil, tüm sektöre yansır,” değerlendirmesinde bulundu.