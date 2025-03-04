Bakan Yumaklı, Eskişehir programına Mahmudiye ilçesinde bulunan Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret ederek başladı. Ziyaret sırasında Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulunan Yumaklı, enstitünün çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İklim Değişikliği ve Göç Yollarının Etkisi

Bakan Yumaklı, son dönemde yaşanan iklim değişikliği ve göç yollarındaki değişikliklerin, bazı hastalıkların daha dikkatli bir şekilde yönetilmesini gerektirdiğine dikkat çekti. Yumaklı, Amerika’da kuş gribi ile mücadelede büyük zorluklarla karşılaşıldığını belirterek, "İklim değişikliği ve göç yollarındaki değişiklikler, hastalıklarla mücadeleyi daha kritik hale getirdi. Üreticilerimizin, iç piyasadaki talebi karşılamak ve dışa ihracat yapmak adına büyük bir çaba gösterdiklerini görmekteyiz. Bu katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Gıda Ürünlerinde Yetersizlik Söz Konusu Değil

Bakan Yumaklı, gıda ürünlerinin üretimi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı. Özellikle yumurta üretiminde sorun yaşanmayacağını belirten Yumaklı, "Ramazan boyunca ihtiyacımız fazlasıyla karşılanacaktır. Yumurtada, et ve süt ürünlerinde kesinlikle bir eksiklik olmayacak. Bu dönemde fiyat artışı yaşanması beklenmemelidir. Eğer bir sorun tespit edersek, Ticaret Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı olarak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Programına Eskişehir Valiliği’ni ziyaret ederek devam eden Bakan Yumaklı, burada şehirdeki tarım ve orman çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Bakan Yumaklı, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı da ziyaret edecek ve il başkanlığının düzenlediği iftar programına katılacak.