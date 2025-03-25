Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çarşıda bir bayram coşkusu yaşanıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, ayakkabından kıyafete, bayram şekerlerinden hediyeliklere kadar geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıyı ziyaret ediyor.

Esnaflar, bayram hareketliliğinden memnun olduklarını dile getirirken, çarşıda görülen yoğunluk şehrin toparlanmaya başladığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Kapalı Çarşı'nın yıllardır tanınan esnaflarından Erkan Akçakale, "Bayram atmosferi çok güzel, vatandaşlar çarşımıza ilgi gösteriyor. Hem alışveriş yapıyorlar hem de gezmeye gelenler var. Çarşıda oluşan bu kalabalık, eski günlere dönüşün işareti" dedi.

Bir diğer esnaf Barış Fedakar ise, "Ramazan Bayramı alışverişi çok yoğun, inşallah bu hareketlilik devam eder. Kahramanmaraş'ta pek çok yer inşaat ve tadilat halinde ama Tarihi Kapalı Çarşı, bu süreçten fazla etkilenmedi. Bu yüzden çarşımızda güzel bir bayram havası var" şeklinde görüş belirtti.

Tarihi Kapalı Çarşı, zengin tarihi dokusu ve canlı atmosferiyle Kahramanmaraş'ın kültürel simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Çarşıda yapılan alışverişlerin yanı sıra, ziyaretçilerin de kültürel bir deneyim yaşaması mümkün. Bayram öncesi yaşanan bu hareketlilik, şehre olan ilginin arttığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.