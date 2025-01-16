Tüketiciyi Mağdur Eden Uygulamalar Ortaya Çıktı

Şahinbey Belediyesi ekipleri, halk sağlığını korumak ve haksız fiyat uygulamalarını engellemek amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde Migros marketin raflarını tek tek inceledi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin açıkça satışa sunulduğu ve ürünlerin piyasa değerinin çok üzerinde fiyatlarla satıldığı belirlendi. Bu durum, hem tüketici haklarına hem de halk sağlığına açıkça bir tehdit oluşturuyor.

Migros’a Ağır Eleştiri: Tüketicinin Güvenini Sarsan Bir Tavır

Tarihi geçmiş ürünlerle halk sağlığını riske atan ve fahiş fiyatlarla vatandaşları mağdur eden Migros, yıllardır oluşturduğu güven algısını ciddi şekilde zedeliyor. Büyük bir marka olmanın sorumluluğunu taşımayan bu yaklaşım, tüketicilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Özellikle fiyat etiketi ve gıda güvenliğine ilişkin temel sorumluluklarını ihmal eden bu tutum, kamuoyunda sert tepkilere neden oldu.

Başkan Tahmazoğlu: Göz Yummayacağız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür ihlallere karşı sıfır tolerans göstereceklerini belirtti. “Halkımızın sağlığını tehlikeye atan, tüketiciyi mağdur eden hiçbir işletmeye göz yummayacağız. Bir yıl içinde 3 kez ihlal yapan işletmelerin ruhsatını tamamen iptal edeceğiz,” diyerek kararlılık mesajı verdi.

Tüketiciden Tepki: Büyük Markadan Beklenmeyen Hata

Migros gibi köklü bir markanın bu tür bir skandala imza atması, tüketicilerden büyük tepki çekti. Vatandaşlar, “Böylesine büyük bir marka, halk sağlığını hiçe sayarak nasıl böyle bir ihmal yapar? İnsanların güvenini boşa çıkardılar” diyerek duruma isyan etti.

Market Çalışanlarından Zabıta ve Basına Tepki

Market çalışanlarının, denetimler sırasında basın mensuplarının görüntü almasına izin veren zabıta ekiplerine sert tepki göstermesi, işletmenin bu süreçte sorumluluk almak yerine sorunu örtbas etmeye çalıştığı algısını güçlendirdi.

Denetimler Devam Edecek

Şahinbey Belediyesi’nin bu kararlı adımı, diğer işletmelere de net bir mesaj niteliği taşıyor. Tüketiciyi mağdur eden uygulamalara karşı sıkı denetimlerin devam edeceği belirtilirken, halk sağlığına tehdit oluşturan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanıyor.

Migros’un bu skandaldan sonra kamuoyuna bir açıklama yapması ve zarar gören tüketicilerin mağduriyetini gidermesi bekleniyor.