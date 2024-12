· Tamamen elektrikli yeni EQV, “Elektrikli V Ötesi.” sloganıyla 4.785.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

· Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, lüks segmentteki konumunu güçlendirmek amacıyla özel kullanıma yönelik sunduğu MPV’lere tamamen elektrikli EQV’yi ekleyerek elektrifikasyon stratejisinde önemli bir adım atıyor.

· Tufan Akdeniz: “Yeni EQV ile lüks MPV segmentinde çıtayı yükseltiyoruz. Müşterilerimizin elektrikli lüksün sunduğu konfora ulaşmalarını sağlıyoruz. EQV de bunun sonraki adımı.”

2026’dan itibaren modüler ve ölçeklenebilir Van Elektrik Mimarisi (VAN.EA) ile pazara tek banttan ve tamamen elektrikli altyapıyla üretilmiş hafif ticari araçlar sunmayı hedefleyen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, yeni kişisel kullanıma yönelik orta boy MPV EQV ile elektrifikasyon yolunda önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. Türkiye’de 4.785.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan EQV, yeni dış ve iç tasarımıyla daha gelişmiş bir yapı ortaya koyuyor ve sahip olduğu daha akıllı dijital ağ çözümleriyle de ek konfor ve güvenlik sağlıyor.

Düşük emisyon değerleri ve içten yanmalı modellere kıyasla daha ekonomik olması nedeniyle elektrikli araçların kişisel kullanıma yönelik hafif ticari araçlarda giderek daha fazla tercih edilmeye başlandığını söyleyen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, geniş müşteri yelpazesine sahip MPV’lerin geniş iç hacimleri, yüksek konforları, kaliteli ve benzersiz tasarımlarıyla öne çıktığını belirtti. Farklı kişiselleştirme seçenekleriyle Türkiye’de satışa sunulan EQV ile Mercedes-Benz’in pazardaki konumunun daha da güçleneceğini vurgulayan Akdeniz, “Yeni EQV ile lüks MPV segmentinde çıtayı yükseltiyoruz. Müşterilerimizin elektrikli lüksün sunduğu konfora ulaşmalarını sağlıyoruz. EQV de bunun sonraki adımı” diyerek lüks MPV sektöründeki öncü konumlarını elektrikli mobilite ile sürdürmek istediklerinin altını çizdi.

Güçlü motoru ile şehir içinde 410 kilometreye varan menzil

Tamamen elektrikli yeni EQV, 150 kW (204 hp) güç üreten elektromotoru 90 kWsa (WLTP: karma enerji tüketimi: 28,83-27,12 kWsa/100 km; karma CO2 emisyonu: 0 gr/km) olan batarya ile satışa sunuluyor. EQV, verimli enerji geri kazanım sistemi ve verimliliği daha da artıran optimize edilmiş termal yönetimin de katkısıyla 360 kilometre elektrikli WLTP sürüş menzili sağlıyor. Ayrıca yeni EQV’nin şehir içi menzili 410 kilometreye kadar çıkıyor (WLTP şehir içi). Tamamen elektrikli MPV, standart olarak hem evde hem de şarj istasyonlarında 11 kW'a kadar alternatif akım (AC), ayrıca hızlı şarj istasyonlarında 110 kW'a kadar doğru akım (DC) şarjını destekliyor. Hızlı şarj istasyonunda yüzde 10-80 SoC (Şarj Durumu) yaklaşık 45 dakika sürüyor.

Önden çekişli EQV’nin, 9G-TRONIC otomatik şanzımanı ve farklı şasi ve sürüş modları, çevik ve konforlu sürüş özellikleri sağlıyor.

Yeni dış tasarım ve geniş iç hacmiyle dikkat çekici

Avrupa ve Asya pazarında oldukça beğenilen Mercedes-Benz EQV’nin müşteri yelpazesi, ailelerden eğlence meraklılarına ve VIP kullanımdan iş insanlarına kadar uzanıyor.

Yeni görünümüyle farklılaşan EQV, kendi segmentinde yeni ön ve güçlü tampon tasarımıyla daha farklı ve özgün görünüşüyle de öne çıkıyor. Standart olarak sunulan zarif tasarımıyla adaptif MULTIBEAM LED farlar, tüm versiyonlara ek şıklık kazandırıyor. Arka cephede yer alan Mercedes-Benz yazılı krom şerit ve LED aydınlatma grubu benzersiz bir görünüm sunuyor. Dış hatları karartılan arka aydınlatma grubu böylece daha net bir ışık imzası oluşturuyor. Şık ve çekici görünümü, aerodinamik açıdan optimize edilen 17 ve 18 inçlik yeni alaşım jantları ile dört yeni gövde rengi tamamlıyor.

Kokpit tasarımı isteğe göre özelleştirilebiliyor

Kokpitte yer alan iki adet 12,3 inç geniş ekran, şık yeni havalandırma ızgaraları ve kapasitif eller serbest algılama özelliğine sahip yeni nesil direksiyon, iç mekânı dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünüme kavuşturuyor. Modern teknolojili tasarım, EQV’nin tarzını ve kalite algısını daha da yukarıya taşıyor.

Yeniden tasarlanan orta konsola, standart olarak akıllı telefon kablosuz şarj özelliği de ekleniyor. Anahtarsız çalıştırma işlevi, ısıtmalı direksiyon ve gece sürüşü için kısık arka kabin aydınlatması olmak üzere bazıları opsiyonel birçok yeni özellik, kabin içi deneyimini ileriye taşıyor. 64 renkli ortam aydınlatması daha kişisel ve konforlu bir ortam oluşturuyor. EQV’nin sol yanında standart olarak bulunan sürgülü kapı, arkaya daha kolay erişim sağlıyor.

MBUX bilgi-eğlence sisteminden kişiselleştirilmiş öneriler

EQV, standart olarak sunulan en güncel MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemiyle benzersiz bir dijital ve etkileşimli deneyim sağlıyor.

Sezgisel ekran ve kullanım konsepti, çok sayıda bilgi-eğlence, konfor ve araç işlevi için kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Merkezi ekran, direksiyon üzerindeki dokunmatik kumanda yüzeyleri, orta konsoldaki dokunmatik yüzey veya daha da optimize edilen öğretilebilir sesli asistan ‘Hey Mercedes’ üzerinden kontrol ediliyor. En güncel MBUX nesli ayrıca artırılmış bilgi işlem gücü, elektrikli araçlara özel ek işlevler ve merkezi ekranda park desteği gösterimi gibi ek avantajlar sağlıyor.

MBUX bilgi-eğlence sisteminin içerdiği çok sayıda dijital ekstra özellik, EQV’yi daha akıllı hale getirirken günlük hayat daha kolay ve verimli oluyor. MBUX'ın yüksek çözünürlüklü merkezi ekranı üzerinden elektrikli araçlara özgü ekran ve ayarlar yönetilebiliyor. Sistem, kabin ön iklimlendirme ve araç şarjı için kişisel ayarlar içeriyor.

EQV, sürüş destek sistemleri ile daha güvenli ve konforlu

EQV, gelişmiş ek işlevlere sahip güvenlik ve destek sistemlerine de sahip. Standart olan ATTENTION ASSIST, yağmur sensörü dahil Far Yardımcısı, Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, Kör Nokta Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Akıllı Hız Yardımcısı ve Park Paketi’nin yanı sıra Uzun Far Yardımcısı PLUS işleviyle adaptif MULTIBEAM LED farlar da ilk kez sunuluyor.

Teknik Veriler

EQV 300