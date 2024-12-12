Türkiye’de banka dışı finans dünyasında liderliğiyle öne çıkan Tam Finans, sanatın farklı alanlarına dokunmayı sürdürüyor. Küratörlüğünü Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı’nın üstlendiği Zirve Karma Resim Sergisi’nde dört usta sanatçının eserlerini buluşturuyor. Lütfü Kaplanoğlu, Hasan Mutlu, Hüseyin Sartaş, Raşit Altun’un özgün çalışmaları, insanın zirveye ulaşma arayışını çok katmanlı bir yaklaşımla yorumluyor. 19 Aralık - 17 Ocak tarihleri arasında Tam Finans genel müdürlük binasındaki sergi alanında ziyarete açılacak olan sergideki eserler, zirve kavramının doğayla, yaşamla ve bireyin kendi içsel yolculuğuyla bütünleşen yönünü sanatın diliyle ifade ediyor.

Zirveye ulaşma hedefinin temsilcisi

Tam Finans olarak sanatı toplumsal gelişimin bir yansıması olarak gördüklerini vurgulayan Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı, “Finansal çözümler sunmanın ötesinde, sanata ve kültürel değerlere katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Sanat ve finansı bir araya getirdiğimiz sergimizle hem sektöründeki liderlik vizyonumuzu hem de sanata olan bağlılığımızı sürdürülebilir değer anlayışımızla bir kez daha ortaya koyuyoruz. Zirve Karma Resim Sergisi, bireysel ve toplumsal düzeyde zirveye ulaşma arayışımızı simgeliyor. Sanatseverleri bu sergiyle zirve kavramını farklı bir perspektiften keşfetmeye davet ediyoruz."