Talay Logistics, yönetim kadrosuna önemli bir atama gerçekleştirdi. Sektörün, alanında deneyimli isimlerinden Özgür Dondurmacı, şirketin Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başladı.

Lisans eğitimini İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlayan ve aynı zamanda Mali Müşavir olan Özgür Dondurmacı, profesyonel kariyerine uluslararası bağımsız denetim firması Moore Stephens’ta başladı.

Burada edindiği 5 yıllık deneyimin ardından 2009 yılında Mars Logistics’e katılan Dondurmacı, şirkette 17 yıl boyunca İç Denetim ve Risk Değerlendirme, Uyum ve Finansal Raporlama alanlarında çeşitli yönetim görevleri üstlendi.

Yeni görevi kapsamında sürdürülebilir büyümeye katkı, şirket faaliyetlerini geliştirmek ve kurumsallaşma süreçlerini güçlendirmek gibi öncelikli hedefleri bulunan Özgür Dondurmacı, Talay Logistics’te Denetim, Satın Alma, İdari İşler ve Finansal Raporlama alanlarından sorumlu olacak.