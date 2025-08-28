Talay Logistics, dünyanın önde gelen köklü lojistik markalarından Dav

ies Turner ile iş birliği yaptı. Böylece Talay Logistics, Türkiye ile İngiltere ve İrlanda arasındaki lojistik operasyonlarda Davies Turner ile birlikte hareket edecek.

Talay Logistics CEO’su Onur Talay, iş birliğiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İngiltere ve İrlanda hattındaki hacmimizi yeni dönemde daha da artıracağız. Bu iki ülkeye günlük parsiyel çıkışlar yapacağız. Gerçekleştirdiğimiz ortaklık, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve kapsamlı hizmet sunma hedefimizin önemli bir adımı diyebiliriz. Bu hatta artık markalı araç ve ekipmanlarımız daha fazla görünür olacak. Davies Turner’ın 150 yılı aşkın geçmişi ve deneyiminden en iyi şekilde yararlanacağız.”

Talay Logistics Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Kayğınok ise iş birliği sayesinde İngiltere ve İrlanda operasyonlardaki güçlerini ve verimliliği daha da artıracaklarını söyledi. Kayğınok, Davies Turner ile birlikte bu iki ülke taşımalarında lojistik hizmet kalitesini en üste seviyeye çıkaracaklarını da vurguladı.

150 yıllık köklü geçmiş, yüksek kalite ve güvenlik

Davies Turner Direktörü Alan Williams da Talay Logistics ile yaptıkları yeni iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Williams, “Her iki taraf da Türkiye, Birleşik Krallık ve İrlanda’daki varlığını artırmayı planlıyor ve kapıdan kapıya hizmeti standart hale getirerek, Sipariş Numarası (PO), Stok Kodu (SKU) ya da birim bazında ürün takibi sağlayan Satın Alma Sipariş Yönetimi sistemimizle bu hizmeti destekliyoruz. Talay Logistics'in yeni ekipman yatırımları ve Davies Turner’ın ödüllü PO yönetim sistemiyle birlikte geleceğin neler getireceği konusunda oldukça heyecanlıyız." diye konuştu.

İngiltere’de 1870’te kurulan Davies Turner, ülkenin lider lojistik markaları arasında yer alıyor. Multimodal taşımacılık, depolama ve tedarik zinciri çözümleri sunan firma, ülke genelinde 23’ten fazla şubesi ve 850 çalışanıyla hizmet veriyor. Köklü geçmişini modern uzmanlıkla birleştiren Davies Turner, hizmetlerindeki yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla biliniyor.