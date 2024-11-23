Treyler üretimine getirdiği yüksek standartlar ile öne çıkan TAL Trailer, EvoLog Lojistik ile 120 adetlik treyler anlaşması imzaladı.

Yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulan TAL Trailer, son teknoloji ile donattığı makine parkuru ve uzman ekibiyle perdeli - tenteli treyler, konteyner şasi ve swap body üretimi gerçekleştiriyor.

TAL Trailer Kurucu Ortağı Tarık Çiğdem, EvoLog Lojistik ile yaptıkları 120 adetlik treyler anlaşmasının, kısa sürede üretimde kat ettikleri büyük mesafeyi gösterdiğini belirtti. AB standartlarında, uzun ömürlü dorseler ürettiklerini vurgulayan Çiğdem, “Teslimatını yapacağımız kayar perdeli treylerlerimiz, farklı çekici tipleriyle uyumlu çalışabilen çift süspansiyon sistemi sayesinde, midilli ve yarı midilli çekicilerle kullanılabiliyor. Ekipmanlarımızı yüksek teknoloji ile üretiyoruz, bu sayede uzun ömürlü ve verimli hale geliyor.” dedi.

Yeni marka, deneyimli ekip

Çiğdem, treyler dışında konteyner şasi ve swap body de ürettiklerini, önümüzdeki süreçte farklı ürün gruplarında teslimatlar gerçekleştireceklerini anlattı. Yüksek kalitede treyler ve ekipman ürettiklerini söyleyen Çiğdem, sektörün en deneyimli isimlerini TAL Trailer’de bir araya getirdiklerinin altını çizdi.

Çiğdem, “Tüm proseslerimizi uzman ekibimizle oluşturduk ve yol haritamızı tamamladık. Sektörün ihtiyaçlarına dönük üretimimizle kısa sürede birçok sipariş aldık. Yılın kalan kısmında, aldığımız siparişlerin üretim ve teslimatlarını da yapacağız. Ülkemizde treyler ihracatının en önemli markalarından biri haline gelmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Zaman, maliyet ve rekabet avantajı kazandırıyor

Yüksek performans, güvenlik ve dayanıklılığı ön planda tutarak ürettikleri yenil nesil dorseler ile taşımacılık süreçlerinde verimliliği arttırdıklarını belirten Çiğdem, şunları kaydetti:

“Hafif ancak dayanıklı yapıları ile öne çıkan konteyner şasilerimizle yükleme, boşaltma ve taşımacılık süreçlerini hızlandırıyoruz. Swap body grubumuzla taşıma operasyonlarını optimize ediyoruz. Hafif malzemelerimiz sayesinde yakıt tasarrufuna ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlıyoruz. Böylece zaman ve maliyet avantajı kazandırarak, müşterilerimizin rekabet gücünü artırıyoruz.”

EvoLog CEO’su Barış Talay da yeni ekipmanlarla birlikte operasyon hacimlerinin daha da güçleneceğini vurguladı. TAL Trailer’i, üretim kalitesi nedeniyle seçtiklerini ifade eden Talay, farklı yük tiplerinde kullanmaya uygun kayar perdeli treylerleri ile müşterilerine daha esnek, hızlı ve güvenilir çözümler sunabileceklerini de sözlerine ekledi.