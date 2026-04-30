Genel Kurul’da okunan tezkerede, İsrail’in uluslararası sularda sivil ve barışçıl bir girişim olan Küresel Sumud Filosu’na silahlı müdahalede bulunduğu, insani yardım taşıyan faaliyetleri engellediği ve aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoyduğu ifade edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'e yönelik TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tezkeresi okundu. TBMM Genel Kurulu'nda, "Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale" hakkında "Meclis Başkanlığı Tezkeresi" tüm partilerin ittifakı ve oy birliğiyle kabul edildi. Okunan tezkereye göre, "İsrail, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklemiş; sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmıştır. Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20'si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor; zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca, başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu'nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz. Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmî Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

Tezkerede söz konusu müdahalenin uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulanarak, bu eylemin “açık bir savaş suçu” niteliği taşıdığı belirtildi. Ayrıca İsrail’in uygulamalarının “soykırım ve savaş suçları zincirine yeni bir halka eklediği” ifadelerine yer verildi.

TBMM, alıkonulan tüm aktivistlerin ve Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Meclis’teki tüm siyasi partilerin ortak iradesiyle kabul edilen metinde, Türkiye’nin bu sürecin takipçisi olacağı ve uluslararası hukuk mekanizmalarında girişimlerin sürdürüleceği vurgulandı.

Tezkerede ayrıca, Gazze’ye yönelik insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması gerektiği belirtilerek, uluslararası parlamentolara ve kuruluşlara ortak tutum alma çağrısı yapıldı.

Kabul edilen bildirinin Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.