TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, çayda boya, peynirde natamisin, balda ve bitter çikolatada ilaç etken maddesi, kahve aromalı içecekte ilaç etken maddesi, salam sucukta tek tırnaklı hayvan eti, fast food'da hile ne varsa ifşaladı.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-KAYSERİ FORUM ARBY’S: Pişmiş Dana Eti (Roast Beef)/Kanatlı Eti Tespiti

ARBY’S'TE BÜYÜK SKANDAL

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son yayınladığı taklit ve tağşiş listesine göre, Kayseri Forum AVM'deki Arby's mağazasında satılan iddia edilen dana etli Roast Beef ürününde büyük bir usulsüzlük tespit edildi. 231011-2 parti numaralı üründe yapılan incelemede, içeriğinde beklenmedik bir madde ortaya çıktı: kanatlı eti.

Tüketicilere dana eti vaadiyle sunulan ürünün aslında içerisinde kanatlı eti bulundurması, kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Arby's markası, güvenilirliği ve ürünlerindeki şeffaflığı sorgulanır hale geldi. Tüketicilerin sağlığını riske atan bu tür usulsüzlükler, gıda sektöründe ciddi bir güven sorununu da beraberinde getiriyor.

Arby's'in bu skandalıyla birlikte, tüketicilerin gıda güvenliği ve şeffaflığı konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme geldi. Gıda sektöründe tüketicilerin doğru ve güvenilir bilgiye erişim hakkının korunması, bu tür olayların önlenmesinde temel bir unsur olarak değerlendiriliyor.