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Daha önce, Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edenlerin Neisseria meningitidis bakterisine karşı menenjit aşısı olmaları zorunluydu. Bu aşının, Suudi Arabistan'a varıştan en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce uygulanması gerekiyordu.

Ancak, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hac ve umre amacıyla ülkeye seyahat edecek tüm yolculara menenjit aşısı yapılmasını zorunlu kılmıştı. Bu kapsamda, 1 yaşından küçük çocuklar aşıdan muaf tutuluyordu.

Son olarak, GACA'nın yeni kararıyla menenjit aşısı zorunluluğu askıya alındı. Bu değişiklik, Umre ziyaretçileri için önemli bir güncelleme niteliği taşımaktadır.