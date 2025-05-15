Küresel ticaretin dijitalleşme sürecinde lojistik altyapının rolü her geçen gün artarken, Sürat Lojistik, WORLDEF İstanbul 2025’te sektöre yön veren çözümleriyle öne çıktı. 80’den fazla ülkeden 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, şirketin teknoloji odaklı yaklaşımı ve uçtan uca entegre hizmet kabiliyeti, uluslararası katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Lojistik çözümlerini global vizyonla şekillendiren Sürat Lojistik, özellikle e-ihracata sunduğu esnek altyapılar, mikro ihracat destekleri ve dijital lojistik uygulamalarıyla dikkat çekti. Sürat Lojistik, sektörde yalnızca hız ve teslimat başarısıyla değil; aynı zamanda veri odaklı yönetim sistemleri, sürdürülebilirlik vizyonu ve KOBİ’lere sunduğu büyüme desteğiyle de fark yaratıyor.

“Teknolojiyi odağımıza alıyoruz…”

Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, fuar katılımına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “WORLDEF gibi uluslararası ölçekte ses getiren platformlarda yer almak, sadece markamız adına değil, sektörün dijital dönüşüm yolculuğu açısından da büyük önem taşıyor. Lojistik sektörü, artık yalnızca fiziksel taşımayı değil; veriyi, hızı ve güveni de uçtan uca yöneten bir sistem bütünlüğünü ifade ediyor. Sürat Lojistik olarak, teknolojiye entegre olmuş bir hizmet anlayışıyla, e-ticaretin büyüme hızına ayak uydurmanın ötesine geçiyor; bu büyümeyi mümkün kılan altyapıyı oluşturuyoruz. Teknolojiyi odağına alan operasyonlarımız, dijital takip sistemlerimiz ve esnek mikro ihracat çözümlerimizle hem Türkiye’nin rekabet gücünü artırıyor hem de KOBİ’leri uluslararası pazarlara entegre ediyoruz. Lojistiğin stratejik değerini yalnızca bugünün ihtiyaçlarıyla değil, geleceğin ticaret modelleriyle birlikte ele alıyor; yeni nesil çözümlerimizle sektöre yön vermeye devam ediyoruz.”

Fuarda yapay zekâ odaklı markalar, etkileşimli stantlar ve uzman konuşmacılar ile e-ticaretin geleceği masaya yatırılırken, Sürat Lojistik de dijitalleşme, müşteri odaklılık ve operasyonel çeviklik alanlarında yaptığı yatırımları aktardı. Şirketin sunduğu çözümler özellikle KOBİ’lerin dijital ticaret yolculuğuna sağladığı katkılar açısından öne çıktı.