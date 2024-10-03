IVECO Yetkili Satıcısı Öz Gözde 30 adet IVECO S-Way satışına imza attı. Öz Gözde Otomotiv’in Ankara Şubesi’nin gerçekleştirdiği satışta ilk etapta 16 adet aracın teslimatı yapıldı. Filosunu genişletmek adına IVECO S-Way’i tercih eden SUPET Lojistik ve SOLUTION uzun yıllardır taşımacılık alanında hizmet veren iki firma. Ortak olarak faaliyet gösteren SUPET ve SOLUTION 120 adetlik filolarına 30 adet 530 beygir gücünde IVECO S-Way çekici ekleyerek sektördeki hacimlerini genişlettiler.

Düzenlenen törene, IVECO Bölge Satış Müdürü Muhsin Albayrak, Öz Gözde Otomotiv Ankara Şube Müdürü Sezgin Işık, Satış Danışmanı Olcay Karaman; SUPET Yönetim Kurulu Üyesi Adem Başbilen ve SOLUTION Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Yurttakalan katıldı.

IVECO S-WAY’İN GELİŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİSİ, KONFORU, YAKIT VERİMLİLİĞİ TERCİHTE ETKEN OLDU

Teslim töreninde SOLUTION firması Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Yurttakalan IVECO S-Way’i tercih etme nedenleri ile ilgili şunları söyledi: ‘’SUPET firması yaklaşık 30 yılın sonunda uluslararası nakliye sektöründe bir marka haline gelmiştir. İki sene önce kurulan SOLUTION firması ise SUPET ve NECATİ YURTTAKALAN firmalarının birlikteliği ile doğmuş ve 70 yıllık mirasın temsilcileri olmuşlardır. SUPET bünyesinde bulunan 100 adet çekici ve SOLUTION bünyesinde bulunan 20 adet çekici ile, SUPET grubu var olan 120 adetlik araç parkına ilave olarak 30 adet IVECO S-Way çekici ile sektördeki hacmini arttırıp, filosunu genişletmiştir. IVECO S-Way ile filomuzu güçlendirmek ve hizmet kalitemizi bir üst seviyeye taşımak istedik. IVECO S-Way’in en bilinen özelliği olan yakıt tasarrufu ve uzun bakım aralıkları ile sağladığı düşük işletme maliyetlerinin yanı sıra şoförlerin güvenliği ve konforu göz önüne alınarak tasarlanmış kabini bu yatırımı yapmamızın en önemli sebeplerindendir. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da yapacağımız filo yatırımlarında yine IVECO S-Way tercih edeceğiz.’’

IVECO markası ile her geçen gün büyüyen ve üç farklı ildeki yapılanmasıyla pazardaki varlığını genişleten Öz Gözde Otomotiv’in Ankara Şube Müdürü Sezgin Işık da törende şunları söyledi:

‘’Müşteri portföyümüze yeni firmalar kazandırarak, uzun soluklu iş birliklerimizin artmasını temenni ediyor ve ilerleyen zamanlarda müşteri portföyümüzü genişleterek onları da bu ailenin bir üyesi yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca uzun yıllardır iş birliği yaptığımız müşterilerimizle de mevcut iş ortaklığımızı güçlendirerek devam ettirmek şirket vizyonumuzun en önemli halkası. Portföyümüzde ilk sıralarda yer alan SUPET ve SOLUTION firmalarına, bu vizyon kapsamında satışını gerçekleştirdiğimiz IVECO S-Way çekicilerin hayırlı olmasını diliyor, firmamız ve markamızı tercih ettiklerinde dolayı tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.’’

IVECO S-WAY: TASARRUF VE KONFOR BU KABİNDE BİRLEŞTİ

2020 yılında lansmanı gerçekleştirilen uzun yol çekicisi IVECO S-Way kısa sürede çok büyük bir başarı elde etti. Sürücü için mükemmel bir yol arkadaşı olan IVECO S-Way, yakıt verimliliği, konforu ve üstün sürüş performansı ile IVECO’nun yürüyen araç parkının hızla büyümesindeki en önemli model oldu. IVECO S-Way aynı zamanda filo sahipleri için de ideal bir çözüm ortağı. Çevre dostu S-Way ihtiyaca göre tasarlanmış kabini, gelişmiş teknik özellikleri ve sürücü için çok önemli olan konforlu sürüş deneyimi ile oldukça iddialı. Araçlar, CO2 emisyonlarını azaltan ürün özelliklerinin yanı sıra tamamen yenilenmiş kabin tasarımı ile göz dolduruyor. IVECO S-Way’in her ayrıntısı, aerodinamik performansını en üst düzeye çıkarmak için dikkatle tasarlanmış. Hava akışını optimize etmek ve yakıt verimliliğinde önemli bir artış sağlamak için tüm detaylar düşünülmüş. Kaputun altındaki yeni motor serisi ve bileşenler, performans ve yakıt verimliliğinde çıtayı yükselterek iş üretkenliğini önemli bir ölçüde artırıyor. Düşük yakıt ve AdBlue tüketimi, düşük yedek parça maliyeti ve uzun bakım aralıkları ile IVECO S-Way işletme giderlerinin filo sahipleri lehinde yönetilmesini ve “Toplam Sahip Olma Maliyetinin” etkin bir şekilde uygulanmasını sağlıyor. Sürdürülebilirlik ve görev odaklı yaklaşımı ile IVECO müşterileri için gerçek bir çözüm ortağı olarak sektördeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Yaygın ve güvenilir hizmet ağına sahip IVECO markası, satış sonrası süreçleri ile de müşterilerinin ve filo sahiplerinin her daim yanında olduğunu kanıtlıyor.