Uluslararası aktivistler, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla daha önce Madleen ve Hanzala isimli gemilerle gerçekleştirilen iki ayrı teşebbüsün ardından bu defa Gazze için şimdiye kadarki en büyük deniz misyonunu organize etti. Dünya genelinde 44 ülkeden insani yardım çalışanları, doktorlar, sanatçılar, din adamları, hukukçular ve denizcilerin desteklediği Küresel Sumud Filosu dahilindeki ilk filo, İspanya'nın Barcelona kentinden yola çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, bugün 20'den fazla gemi ile 300'den fazla aktivist Gazze'ye doğru hareket etti.



İsveçli aktivist Greta Thunberg de filoda

On binlerce kişinin katılmak için gönüllü olduğu ve yüzlerce aktivistin Gazze'de açlık çeken insanlara yardım için günlerce seyahat edeceği misyon çerçevesinde bugün Barcelona'dan ayrılan ilk filo ile yola çıkanlar arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Akademi ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon ve Game of Thrones oyuncularından Liam Cunningham gibi ünlü isimler de yer aldı.

Filonun limandan ayrılışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Greta Thunberg, "İsrail, soykırım niyetini oldukça açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün burada sorulacak soru, bizim niçin yola çıktığımız değil. Burada hikaye, başlamak üzere olduğumuz misyon ile de ilgili değil. Buradaki hikaye, Filistin'le ilgili. Burada hikaye, insanların hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu en temel imkanlardan kasıtlı bir şekilde mahrum bırakılıyor olmaları. Burada hikaye, dünyanın buna sessiz kalıyor oluşu" dedi.

İsrail'in Filistin halkını yok etmek ve Gazze Şeridi'ni ele geçirmek istediğini vurgulayan Thunberg, "Eğer bu durum insanları harekete geçirmiyorsa, eğer bu insanları koltuklarından kalkıp harekete geçmeye, sokaklara dökülmeye, örgütlenmeye yöneltmiyorsa bunu başka ne yapabilir bilmiyorum" dedi.

Türkiye'den doktor, aktivist, gazeteci ve sanatçıların da katıldığı ilk filonun Barcelona'dan ayrılışı sırasında limanda toplanan binlerce kişi, Gazze lehine sloganlar attı.



Filodaki gemi sayısının 50'yi aşması bekleniyor

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), Küresel Gazze Hareketi (GMTG), Mağrib Sumud Filosu ve Malezya Sumud Nusantara adlı kuruluşların işbirliğinde oluşturulan "Küresel Sumud Filosu" adlı misyon, 4 Eylül'de İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan katılacak gemilerle birlikte Gazze'ye doğru yoluna devam edecek. Organizatörler, Gazze'ye hareket eden filo dahilindeki gemilerin sayısının Tunus'ta filoya katılacak yeni gemilerle birlikte 50'yi aşacağını ifade ediyor.



İsrail daha önce iki yardım gemisine el koymuştu

Bu yıl uluslararası aktivistlerin İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla organize ettikleri Madleen gemisi, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 km mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile engellenmişti. Bunun ardından organize edilen ve Gazze'deki sivillere insani yardım taşıyan Hanzala isimli yardım gemisi de 26 Haziran'da İsrail güçlerinin baskınına maruz kalmıştı.