Geçmişe bakıldığında çip ve korona virüs krizinden sonra "araç gelmiyor" söylemlerinin ardından bayilerin araç fiyatlarını ciddi manada artırdığını belirten Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ayrıca yükselttikleri fiyatlara bir de aksesuar, boya koruma ve bakım gibi ciddi maliyetler eklediklerini söyledi. Yanık, “Biz en başından beri söylüyoruz. Türkiye’ye sıfır araç gelmesinde herhangi bir mesele yok. Bir takım grup, ‘Türkiye’de sıfır araç gelmiyor’ yönünde yapılan haberler sonucunda piyasayı gerdi. Afaki fiyatlardan araç sattı. Ticaret Bakanlığı bir ay önce çıkarmış olduğu yönetmelik ile 6 ay 6 bin kilometre yasağı, noterlerde üçten fazla araç satanın geri döndürülmesi, sıfır bayilerinin sıfır araçları ikinci el gibi göstermesi gibi fahiş olaylar oldu. Ama 6 ay 6 bin kilometre yönetmeliği çıkınca araçlar ellerinde kaldı. Dolayısıyla araçları satılamaz hâle geldi. Bundan dolayı ellerindeki araçlar kaldı. Satmaları lazımdı, balon gibi şişirilen piyasayı geri çekerek ellerindeki yok diye sakladıkları araçları satmaya başladılar. Böylelikle araç fiyatları şişirilmeden normale dönmeye başladı” dedi.



6 ay 6 bin kilometrenin devam ettiği sürece araç fiyatlarının aşağı doğru ineceğini belirten Yanık, “Burada yıllardır galerici esnafı suçlu gösterildi. Sıfır bayiler ile ortak çalışarak araç satmaları piyasayı yükseltmişti. Yönetmelik kararıyla araçlar normal fiyatlarına dönmeye başladı. İkinci el piyasası da son 6 aya bakıldığında bir düşüş görülmekte. Ancak 2020, 2021 ve 2022 yıllarına baktığımız zaman normal seyrine dönmeye başladı. İş olmamasının sebebi de sektörün yerine oturamaya başlamasıdır. Faiz oranlarının yüksek olması bizim sektörün durma noktasına getiren bir diğer sebeptir. Bankaların ikinci ele kredi vermemeleri veya kredi oranlarının yüksek olması veyahut vadenin düşük olmasından dolayı sektörde durgunluk var. Bunun 1-2 ay sonra aşılacağına inanıyorum. Bakanlığın bu yönde ciddi anlamda tedbirleri var. Hâlâ daha tedbir almaya devam edeceklerini görüyoruz” diye konuştu.



Fiyatların çok aşağı inmesini beklemediklerini ifade eden Yanık, “Şu an düşmeye başladı. Daha çok düşeceğini düşünmüyorum. Piyasayı balon hâline getirenler cezasını çekiyor. Bunun yanı sıra biz galericiler de suçumuz yokken bu cezayı çekmekteyiz. Türkiye’de araç sıkıntısı yoktu. Her tarafta araç varken sadece Türkiye’de mi vardı bu mesele. Beklettikleri araçlarla ettikleri karların diyetini şimdi ödeyecekler. Bu milletten aldıkları parayı millete bu yönetmelikle iade edecekler” şeklinde konuştu.



Hükümet araç piyasasının normale dönmesi için çalışmalar yaparken, araç piyasasında kredilerin açılmasıyla ilgili de çalışmalar yaptığını belirten Yanık, “Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunu dile getirdi. Araç kredi oranlarının düşürülmesi ve vadesinin artırılması yönünde görüşmeler yapıldığını beyan etti. Bu yürürlüğe girerse ve bu krediler çekilirse işler hızlanır. İkinci elde dolayısıyla açılır” dedi.