Yunusemre’den Aliağa maçına destek çağrısı

Hafta sonunda zirvedeki rakibi Aliağa Futbol Kulübü’nü ağırlayacak olan Yunusemre Belediyespor, tüm Manisalıları desteğe davet etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta 50 puanla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor, 2 Nisan Pazar günü saat 15.00’te konuk edeceği Aliağa Futbol Kulübü maçına odaklandı. Mavi Beyazlılar, şampiyonluk yolundaki en kritik sınavdan 3 puanla ayrılarak yeniden liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Erkan Aslan, zirve yarışında final niteliğinde bir 90 dakikaya çıkacaklarının altını çizerek tüm Manisalıları desteğe çağırdı. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını kaydeden Aslan, "Grupta 1 puan önümüzde olan şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibimizle final gibi bir maça çıkacağız. Tek düşüncemiz galibiyet. Sezon başından bu yana çok emekler verdik. Artık bu emek ve alın terini hep beraber taçlandıracağımız bir eşikteyiz. Bu tarihi eşiği taraftarlarımızın desteğiyle geçmek istiyoruz. Gün kenetlenme günü. Tüm Manisalıları pazar günü saat 15.00’te Muradiye Futbol Sahası’na bekliyoruz. Bizim bir hayalimiz var. İnşallah el birliğiyle bu hayali gerçeğe dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşmayı Bursa bölgesi hakemi Alper Cesur yönetecek. Cesur’un yardımcılıklarını Gülşah Nur Şen ve Cihat Sevi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Tutay olacak.