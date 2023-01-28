Trabzonspor'un kabusu bitmiyor

HATAYSPOR 2-1 TRABZONSPOR

9. dakikada Bakasetas orta sahadan ceza sahası içine doğru pasını aktardı. Burada Bardhi kaleci Erce'nin önde olduğunu görünce penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Onur pasında topla buluşan Boudjemaa sağdan hızlı bir şekilde ceza sahası içine doğru girdi ve pasını Bertuğ'a verdi ve onun şık bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Zorbay Küçük önce golü verirken, daha sonra VAR'dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi. İnceleme sonrasında Boudjemaa'nın Vitor Hugo'ya faul yaptığı gerekçesi ile Zorbay Küçük golü iptal etti.

37. dakikada Lobjanidze sağdan ceza sahası içine ortasında kaleye topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

44. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Erce meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+5. dakikada Bertuğ'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin içeriye doğru çevirdiği topu alan Kaan Kanak bomboş pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

47. dakikada Bertuğ'un kafayla indirdiği topu ceza sahası yayına yakın noktada alan El Kaabi ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

50. dakikada Boudjemaa'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze ceza sahasına doğru ortaladı, ön direkte bulunan Bertuğ kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

59. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ortasına Bertuğ ceza sahası içinde bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

88. dakikada Bakasetas'ın ceza sahasına ortasına Hugo istediği kafa vuruşunu yapamadı. Daha sonra topu Umut Bozok'un altpas çizgisi önünde bomboş pozisyonda şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Umut Bozok ön direkte dokundu kaleci Erce, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Riberio soldan hızla ceza sahasına girdi, şık pasında topla buluşan Ze Luis'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

90+10. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Ze Luis'in ceza sahasına girmeden sağında bulunan Lobjanidze'ye pasını aktardı, onun müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Osman Gökhan Bilir

Hatayspor: Erce, Adekugbe, Recep Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Kamil, Onur (Ribeiro dk. 46), Musa (Aabid dk. 70), Boudjemaa (Jeremy Dudziak dk. 90 ?), Kaan (El Kaabi dk. 46), Lobjanidze, Bertuğ (Ze Luis dk. 81)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Engin Can Aksoy, Sadık Baş, Christian Atsu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hugo, Bartra, Peres (Larsen dk. 72), Siopis (Doğucan Haspolat dk. 72), Bakasetas, Bardhi (Trezeguet dk. 56), Yusuf (Umut Bozok dk. 55), Djaniny (Lahtimi dk. 82 ?), Gomez

Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Denswil, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Bardhi (dk. 9) (Trabzonspor), El Kaabi (dk. 47), Bertuğ (dk. 50) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Uğurcan, Peres (Trabzonspor), Musa Çağıran, Boudjemaa, Riberio, Kamil Ahmet (Hatayspor)