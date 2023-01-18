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TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Westerlo - Genk maçını izledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, FC Westerlo Kulübü altyapı ziyareti kapsamında dün akşam oynanan Westerlo-Genk maçını izledi.
Spor 18.01.2023, 13:12 18.01.2023, 13:22
TFF tarafından Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye’de başlatılan kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa’da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ziyareti ile devam ediliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, FC Westerlo Kulübü alt yapı ziyareti kapsamında dün akşam oynanan Westerlo - Genk maçını izledi. Başkan Büyükekşi, FC Westerlo Kulüp Başkan Vekili Hasan Çetinkaya’ya maç öncesi plaket takdim etti.