Sivasspor, ligde 12. yenilgisini aldı
İstanbulspor maçıyla birlikte Süper Lig’de bu sezon 24. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 12. mağlubiyetini yaşadı.
İstanbulspor maçıyla birlikte Süper Lig’de bu sezon 24. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 12. mağlubiyetini yaşadı.
Sivasspor, İstanbulspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 24. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 2. haftasında Adana Demirspor’a 3-0, 4. haftada da Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım 7. haftada ise MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olurken, 8. haftada Hatayspor’a 2-1 kaybetti. Süper Lig’in 11 ve 13. haftalar arası sırasıyla Trabzonspor’a 1-0, Antalyaspor’a 2-0 ve Fenerbahçe’ye de 1-0’lık skorla yenilen Yiğido, 16. haftada da Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.
Kırmızı-beyazlı takım 18. haftada Kayserispor’a 4-1’lik skorla boyun eğerken, 21. haftada Adana Demirspor’a 2-1, 24. haftada ise Fatih Karagümrük’e 4-3 yenildi.
Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 24 mücadelede 29 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü.