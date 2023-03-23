Samsunspor ile Altınordu 22. randevuda

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında karşılaşacak Samsunspor ile Altınordu, tarihlerinde 22. kez rakip olacaklar.

Samsunspor ile Altınordu daha önce 21 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 10’unu Samsunspor kazanırken, 4 maçtan Altınordu galibiyetle ayrıldı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 10 maçta ise 4 maçı Samsunspor kazanırken, 2 maçı da Altınordu kazandı. 2 takım arasında Samsun’da oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz temsilcisi bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 54 puan toplayarak lig lideri konumunda bulunuyor. Bu maçlarda rakip filelere 46 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 19 gol gördü. Kendi sahasında daha önce 13 maça çıkan Samsunspor, bu maçların 9’unu kazanırken, 1’inde mağlup oldu, 3’ünde ise berabere kaldı.

Ege temsilcisi Altınordu bu sezon oynadığı 25 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet ile 20 puan toplayabildi. Rakip filelere 22 gol gönderen Altınordu, kendi kalesinde ise 47 gol gördü. Bu sezon deplasmanda 12 maça çıkan İzmir ekibi, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Samsunspor ile Altınordu, 24 Mart Cuma günü saat 20.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda 22. kez kozlarını paylaşacaklar.