Sait Karafırtınalar: "Maçı kazanabilirdik"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Altınordu maçının ardından 1 puanının değerli olduğunu ifade ederek, "Geçen haftaki maçtan dolayı bu maç bizim için çok önemliydi. Maçı kazanabilirdik. Maçı koparmak için 1-0’dan sonra 3 değişiklik yaptık ama olmadı" şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altınordu’ya konuk olan Boluspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "1 puan değerli. 3 puan olsa daha değerli olacaktı. 90’da gelen penaltı golüyle 3 puanı bırakmış olduk. Geçen haftaki maçtan dolayı bu maç bizim için çok önemliydi. Maçı kazanabilirdik. 1-0’dan sonra maçı koparmak için 3 değişiklik yaptık ama orta sahaya değişiklik yapamadık çünkü oyuncu eksiğimiz var. Orta sahada eksikliğimiz var ve uzun sürede orada sıkıntı yaşayacağız. Oraya bir transfer takviyesi yapsaydık güzel olurdu. Oynanan ve verilen mücadele sevindiriciydi" ifadelerini kullandı.