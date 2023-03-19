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Sabriye Şengül’den müthiş zafer

MMA (Karma dövüş) dövüşçüsü Sabriye Şengül, Abu Dhabi’deki UAE Warriors organizasyonundaki kafes maçında Mısırlı rakibi Mena Mohamed Abdallah’ı yendi.

Spor 19.03.2023, 18:20
Sabriye Şengül’den müthiş zafer

MMA (Karma dövüş) dövüşçüsü Sabriye Şengül, Abu Dhabi’deki UAE Warriors organizasyonundaki kafes maçında Mısırlı rakibi Mena Mohamed Abdallah’ı yendi.

Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil eden MMA dövüşçüsü Sabriye Şengül, Abu Dhabi’deki UAE Warriors organizasyonunda mücadele etti. Şengül, kafeste gerçekleşen maçta Mena Mohamed Abdallah karşısında üstünlük kurarak mücadeleden zaferle ayrıldı.

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