Rachid Ghezzal asistle döndü

Beşiktaş’ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, 153 gün sonra ilk kez 11’de yer aldığı İstanbulspor maçında Cenk Tosun’un attığı golde asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, sakatlığının ardından tam 153 gün sonra 11’de sahaya çıktı. Cezayirli oyuncu, İstanbulspor maçına kadar bu sezon 6 müsabakada görev aldı. Toplam 226 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Ghezzal, sezonun ilk yarısındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ghezzal, ayrıca karşılaşmanın 42. dakikasında Cenk Tosun’un attığı golün asistini yaparken, 63. dakikada yerini Nathan Redmond’a bıraktı.