Joao de Deus: "Çok kaliteli ve rakipten çok üstün bir oyun sergiledik"

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, Alanyaspor maçının ardından, "Takım ikinci yarı tamamen farklı performans gösterdi. Çok kaliteli ve rakipten çok üstün bir oyun sergiledik" dedi.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, 3-1 kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deus açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İlk yarıda takım maçın içine girmekte biraz zorlandı. Bu da 78 saat önce yüksek seviyede Sevilla maçını oynamamızın bir sonucuydu. Bu yüzden maçın başında biraz zorluk yaşadık. Ama ikinci yarı tamamen farklı performans gösterdi takım. Çok kaliteli ve rakibimizden çok üstün bir oyun sergiledik. 3 golle de kazandık. Takımı tebrik ediyorum, ilk 11’de ve sonradan giren oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyet. Ben burada saha dışı olayları konuşmak için değil sadece maçı konuşuyorum ve maçı da kazandık."