İşte VAR hakemlernin kazandığı ücretler!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi göreve geldikten sonra Türk Futbolu adına pek çok yeniliğe imza atmıştı. Bunlardan biri ise orta hakemlerle VAR hakemlerini ayırmak ve VAR hakemlerini özel bir eğitime tabi tutmak olmuştu.Bununla birlikte hakemler üzerindeki tartışmaların son bulması hedeflenmişti.Bu bağlamda Süper Lig'in masa başındaki hakemlerinin kazançları ortaya çıktı. VAR ve AVAR olarak görev yapan deneyimli hakemler arasında en çok kazanç sağlayan isim Alper Ulusoy oldu.



Ajansspor'un haberine göre, TFF, VAR hakemlerine sezon başında yüzde yüzlük bir zam yaptı. VAR hakemleri sabit bir maaşa ek olarak görev aldığı her maçta ekstra ücret alıyor. Bu ücret Süper Lig ve 1. Lig'de değişiklik gösterdiği gibi VAR veya AVAR olmasına göre de değişiyor. VAR'da görevli hakemin sabit maaşı 10 bin lirayken AVAR olduğunda ise 5 bin lira kazanıyor. 1. Lig'de VAR ücreti 6 bin 800, AVAR ücretiyse 3 bin 600 lira.



2022-23 sezonuyla birlikte VAR hakemi olarak görev alan 11 hakem içinde en çok parayı Alper Ulusoy kazandı. Yeşil sahaların eski hakemi, 13'ü VAR, 7'si de AVAR'da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira kazandı. İki aylık sabit maaşla birlikte toplam kazancı 189 bin lira oldu. Ulusoy'u 167 bin lirayla Serkan Tokat ve 160 bin liralık gelirle de Hakan Ceylan takip etti. En az kazanan VAR ise 139 bin 200 liralık gelirle Emre Malok oldu.