İsmet Taşdemir: "Galibiyet serisine başlarsak o zaman istediğimiz şeyler olabilir"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir,

Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Erzurumspor’u konuk edecek Bodrumspor, bu maçın hazırlıklarına Yalıçiftlik Tesisleri’nde devam ettiriyor. Son 3 maçta alınan mağlubiyetlerin ardından yeşil-beyazlı ekip, sahaya galibiyet için çıkacak. Bodrumspor’un iyi oyun oynadığını söyleyen Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "En kısa sürede bu 3 mağlubiyeti kapatıp, galibiyet serisine başlarsak o zaman istediğimiz şeyler olabilir" şeklinde konuştu.

İsmet Taşdemir, kötü sonuçları alırken iyi oynadıklarını vurgulayarak, "Kötü gidişatı bence ikiye ayırmak lazım. Skor olarak evet kötüyüz ama oyun olarak kötü değiliz. Kaybettiğimiz 3 maçın geneline baktığımız zaman genelde çok daha iyi oynayan bir Bodrumspor var ama sonunu getiremeyen bir Bodrumspor var. 3’te sıfır yaptık benim kariyerimde de 3’te sıfır yaptığım hiçbir dönem olmamıştı, bunu da yaşadık. Doğrularımızın daha fazla olduğu 3 maçı da kaybettik. Bunun önüne geçmemiz lazım. Özellikle son maçta 11-11’i kötü oynadığımız ama 10’a-11’i çok iyi, çok daha üstün bir maçtı. Sezon başından beri oynadığımız oyuna tekrar geri dönüşün bir sinyaliydi. Sezona başladığımızda kendi kurduğumuz hedefler ve lige alışma süresinin olması dolayısıyla takımımızın ilk yarı çok iyi performans gösterip bilinmeyen oyuncular oldukları için yukarı hedef takım haline geldikten sonra maalesef orayı kaldıramadık. Bilinmeyen oyuncularımız vardı herkes tanıdı ve önlem almaya başladılar. Farklı yollardan çözüm üretmeye çalışıyoruz ama tıkandığımız noktalar oluyor. Sezon başındaki hedef çerçevesinde bulunduğumuz yere baktığımızda sezon başı bugün burada olduğumuzu söyleselerdi hepimiz memnun olurduk ama bugün bir memnuniyetsizlik var. En kısa sürede bu 3 mağlubiyeti kapatıp, galibiyet serisine başlarsak o zaman istediğimiz şeyler olabilir. Her maç zor özellikle hep söylüyorum ligin ikinci yarıları hep zor olur. Erzurumspor hoca değişikliğinden sonra çok farklı bir ivme gösterdi. Son maçta daha önceki Erzurumspor’dan çok daha farklı bir oyun gördük. Biz oyun şablonumuz ile elimizden gelenin en iyisini yapıp galip gelmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Cenk Şen: "Play-off için elimizden geleni yapacağız"

Bodrumspor’un yıldız oyuncularından Cenk Şen, "Son 3 haftadır kötü giden maçlar dolayısıyla üzgünüz. Böyle beklemiyorduk, kötü sonuçlar aldık. Play-Off iddiamız devam ediyor. Play-Off için elimizden geleni yapacağız. Son haftaya kadar güzel performans gösterdiğimi düşünüyorum, son hafta performansım düşüktü. Erzurum maçına takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Galibiyet almak için sahaya çıkacağayız” diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıklarından dolayı Aminu ve Orgill forma giyemezken kırmızı kart cezalısı Celal Dumanlı da Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek. Ümit Milli Takımına giden Hakan Yeşil’in ise durumunun belirsiz olduğu belirtildi.