İngiltere ve Hollanda’da maçlara Ramazan düzenlemesi

İngiltere Premier Lig’de Ramazan ayı boyunca oynanacak maçlarda, Müslüman futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanınacak. Ayrıca Hollanda Futbol Federasyonu da oyuncuların oruçlarını açabilmelerine kolaylık sağlayacak düzenlemede çalışmalara başladı.

Ramazan ayının gelmesiyle Avrupa’nın önde gelen ligleri de Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmelerine kolaylık sağlamak için düzenlemelere gitti. Salah, Mahrez, Kante gibi birçok Müslüman yıldız oyuncunun top koşturduğu İngiltere Premier Lig, Ramazan ayı boyunca maçlara ’oruç’ arası verecek. Mücadele öncesi hakemler, takımlara oruç tutan futbolcuların olup olmadığını soracak ve eğer oruçlu oyuncu varsa, iftar saatine denk gelen dakikalarda futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için oyun duracak.

Premier Lig’de alınan bu kararın ardından Hollanda Futbol Federasyonu da Müslüman oyuncuların oruçlarını açabilmeleri adına kolaylık sağlayacak düzenlemede harekete geçti.

Orkun Kökçü, Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan gibi Türk futbolcuların ter döktüğü Hollanda Eredivisie’de düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle hakemler oyuncuların oruçlarını açmasını bekleyecek ve ardından maç kaldığı yerden devam edecek.