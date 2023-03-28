Hamdi Yılmaz: “Bu maç programını koyanlarda bir adaletsizlik söz konusu”

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, üç günde bir maç yaptıkları için şikayetçi olduklarını dile getirerek, “Bu maç programını koyanlarda bir adaletsizlik söz konusu” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "10 kişi oynayıp 90 dakika boyunca da çok iyi mücadele ettiğimizi gördük. Fakat biz üç günde bir maç oynuyoruz. Rakibimiz sekiz gündür dinleniyor. Bu maç programını koyanlarda bir adaletsizlik söz konusu. Bunun arkasına sığınmıyoruz ama çok iyi top oynadığımızı da biliyoruz. Burada hiç faulle alakası olmayan bir yerde faul çalınıp, üstelik aynı şekilde kornerin çalınmasıyla yediğimiz golle beraber sahadan mağlup olarak ayrılıyoruz. Aslanlar gibi oynayan tüm futbolcularımı kutluyorum. Fakat üç günde bir maç oynamanın zorluğunu da biz çekmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.