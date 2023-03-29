Halterde Kerem Kurnaz, Dünya şampiyonu

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda erkekler 89 kiloda milli sporcu Kerem Kurnaz 2 altın bir gümüş madalya kazanarak Dünya şampiyonu oldu.

Arnavutluk’un Durres şehrinde organize edilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda erkekler 89 kiloda Ay-yıldızlı bayrağı temsil eden milli sporcu Kerem Kurnaz, 2 altın bir gümüş madalya kazanarak Dünya şampiyonluğu kazandı. 45 ülkeden 133 kadın, 135 erkek olmak üzere 268 sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcu Kerem Kurnaz silkmede 183 kilo ve toplamda 327 kiloluk dereceleriyle altın madalyayı boynuna taktı. Kerem koparmada ise 144 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcuya müsabaka sonrasında madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü takdim etti. Türkiye’nin şampiyonada toplam madalya sayısı 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 8 oldu.