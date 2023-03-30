Formula 1 heyecanı Tivibu’da

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, dünyanın en çok seyredilen motor sporu organizasyonu Formula 1’de sezonun üçüncü yarış haftasını izleyicilerle buluşturuyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Formula 1 heyecanını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Arap Yarımadası’nda düzenlenen ilk iki yarışın ardından Avustralya’nın Melbourne kentinde dönülecek yarış haftası Tivibu’dan canlı yayınlanacak. Formula 1 heyecanında üçüncü antrenman seansı cumartesi günü Türkiye saati ile 04.30’da, sıralama turları ise 08.00’de başlıyor. Pazar günü ise 08.00’de sönecek olan beş kırmızı ışık ile sezonun üçüncü yarışı start alıyor. Avustralya GP, Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz iki yarışta da podyumun ilk iki basamağını dolduran Red Bull pilotları çifte şampiyon Max Verstappen ve deneyimli sürücü Sergio Perez, sezona çok hızlı başladılar. 2022 sezonunda araçlarda yapılan köklü değişimlerin ardından bu sezona nispeten daha az değişiklikle başlayan takımlar, markanın dominasyonuna karşı yeni güncellemeler yapmak için kolları sıvamış durumdalar.

Kırmızılar geride, İngiliz yeşili podyumda

Bahreyn ve Cidde pistlerinde istediğini alamayan Ferrari’nin yanı sıra sezonun sürpriz takımı Aston Martin’in gösterdiği harika performans alkış topluyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda Formula 1’in efsane isimlerinden Fernando Alonso’yu takıma katan Aston Martin yönetimi, çifte şampiyona yakışır bir araçla podyumda yer ediniyor. Sezonun ilk iki yarışını da üçüncü sırada tamamlayan yaşlı kurt Fernando Alonso, takım arkadaşı Lance Stroll ile Aston Martin’i takımlar sıralamasında ikincilik koltuğuna oturtmuş durumdalar.

Formula 1’in 2023 sezonunun üçüncü yarışı Avustralya GP’si ve daha birçok spor içeriği Tivibu’dan yıl boyunca yayınlanmaya devam ediyor.