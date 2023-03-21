’En küçük şampiyon’ halterci Kader’in hedefleri çok büyük

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Kader Kaplan, Türkiye Halter Federasyonu’nun düzenlediği Bedensel Engelliler (Para Powerlifting) Türkiye Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. 1.20 boyunda olması nedeniyle günlük hayatta güçlükler çekmesine rağmen öğretmeninin tavsiyesiyle henüz 5 ay önce haltere başlayan Kader, 40 kiloluk ağırlığı kaldırmasıyla katıldığı ilk turnuvanın en küçük şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kendisi gibi 1.20 boyundaki annesi ve kardeşiyle birlikte Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Merzifon Ziyapaşa Kız Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kader Kaplan, beden eğitimi öğretmeni tarafından okula gelen halter antrenörüne tavsiye edildi. Kader ikna edilmesi sonrası antrenmanlara başladı. Güçlü kolları sayesinde ağırlıkları kolayca kaldırmayı başaran 33 kilo ağırlığındaki Kaplan, katıldığı ilk turnuvada da 40 kiloyu kaldırıp altın madalyaya uzandı.

Memleketine dönmesinin ardından halter efsaneleri Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’nun fotoğraflarıyla donatılan mütevazi salonda ara vermeden antrenmanlarını sürdüren şampiyon sporcu, “Ağır kiloları kaldırdım. Milli sporcu olarak Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” dedi.

Okullarda yaptıkları seçmelerde karşılaştığı sporcusunun güçlü kollara sahip olduğunu gözlemlediğini anlatan Antrenör Halil Kurtcu da, “Kader, Türkiye şampiyonu oldu. Ama aslında serüveni yeni başlıyor. Milli takıma hazırlayacağız. Avrupa, dünya şampiyonaları, seneye olimpiyatlar var. İnşallah Kader’i olimpiyatlarda da göreceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Kızıyla gurur duyan Selda Çetinkaya ise destek verilmesi halinde kızının daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.