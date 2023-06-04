Denizli’de derbi sonrası Galatasaray taraftarları sokağa döküldü

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yenmesinin ardından sarı-kırmızılı takımın Denizli’deki taraftarları galibiyeti coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada derbi maçta Fenerbahçe’yi konuk etti. Nef Stadı’nda oynanan derbiyi 3-0 kazanan Galatasaray, Süper Lig’i derbi galibiyeti ile kapattı. Bu galibiyetle Galatasaray puanını 85 yaparken, Fenerbahçe 77 puanda kaldı.

Müsabakanın ardından Denizli’de de sarı-kırmızılı taraftar, meydanlara akın etti. Denizli’nin merkezi Çınar Meydanı başta olmak üzere Amfi Park ve ilçelerde binlerce taraftarı katıldığı kutlamalarda, renkli görüntüler ortaya çıktı. 7’den 77’ye farklı yaş gruplarından kadın, erkek ve çocuklar, Galatasaray’ın 23’üncü şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Taraftarlar takım bayrağı, meşaleler ve havai fişekle kutlamanın coşkusunu artırdı. Kimi noktalarda araç konvoyu yapan taraftarlar, kentin işlem caddelerinde tur attı. Kolluk kuvvetleri ise kutlamanın yapıldığı noktalarda geniş güvenlik önlemi aldı.