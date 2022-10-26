Burak Çoban: "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"

Almanya 1. FC Heidenheim 1846 altyapısında yetişen sola kanat oyuncusu Burak Çoban, Adanaspor’a transferi öncesinde Kulüp Başkanı Bayram Akgül ve Başkan Vekili Furkan Akgül ile görüştüğünü belirtti. Çoban, ”Hedeflerimiz aynı noktada buluştuğu için büyük bir heyecanla iki yıllık sözleşemeye imza attım” diye konuştu.

Takımın haftalardır iyi mücadele ettiğini ancak hak etmediği sonuçlar aldığını ifade eden Burak Çoban, “Gençlerbirliği galibiyeti ile üzerimizdeki stresi attığımız düşünüyorum. Maraton devam ediyor. Şimdi önümüzde deplasmanda karşılaşacağımız Boluspor maçı var. Genç ve yetenekli isimlerden kurulu bir takımız. Takım arkadaşlarımız ve teknik direktörümüz Önder Karaveli ile başarıya ulaşacağız. Taraftarımız bizim yanımızda olsun yeter” cümlelerine yer verdi.