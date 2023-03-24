Bucaspor 1928, yükselişini sürdürmek istiyor

Ligde oynadığı son iki maçını kazanan Bucaspor 1928, 28. hafta mücadelesinde yarın saat 14.00’de Kırklarelispor’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3 puan alarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Bucaspor 1928, yarın kritik maçta Kırklarelispor’a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Sarıyerspor’u mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 5’e indiren sarı-lacivertliler, orta sıralarda mücadele veren Kırklarelispor’u da mağlup ederek zirve yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, ligde topladığı 53 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 34 puanla 10. sırada bulunuyor. Mücadele öncesinde sarı-lacivertliler en önemli gol silahları 13 gollü Erhan Çelenk ve 8 gollü Berke Bıyık olacak. Öte yandan bu zorlu karşılaşmayı Aksaray bölgesinden Volkan Okur yönetecek.