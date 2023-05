Arif Boşluk: "Şans yüzüme güldü ve elimden geleni yapmak istiyorum"

Trabzonspor’un genç oyuncusu Arif Boşluk, üstünde bir telaşın olmadığını belirterek, "Şans yüzüme güldü ve elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

Trabzonspor’un genç savunma oyuncusu Arif Boşluk, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rahat bir oyuncu olduğunu ve üzerinde bir telaşın olmadığını belirten Boşluk, "Hocam bana gereken değeri veriyor. Hata yapsam da hoca bana ’Benim hatam diyor’ ve üzerimdeki baskıyı alıyor. Arkadaşlarım beni rol model olarak görüyor mu bilmiyorum ama ben rahatım, hocamız altyapıya değer veriyor. Yeni arkadaşlarım da geliyor" şeklinde konuştu.

"Hepimiz Hamsik’i izliyoruz"

Takım arkadaşlarının ve ağabeylerinin kendisine olumlu yaklaştığını belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Yusuf Yazıcı olsun, Abdulkadir Ömür olsun hepsi çok olumlu yaklaşıyor. Ne yapmam gerektiği konusunda bana yardımcı oluyorlar. Marek Hamsik bir dünya yıldızı. Onun bir şey söylemesine gerek yok. Hepimiz onu izliyoruz zaten ne yaparsa yapmaya çalışıyoruz. Saygımızı eksik etmiyoruz" dedi.

"Şans yüzüme güldü ve elimden geleni yapmak istiyorum"

Her zaman çok çalıştığını belirten genç futbolcu, "Biraz da önümüzdeki oyuncuların durumuna bağlı olarak şans doğuyor. Ahmetcan Kaplan şans buldu oynadı. Transfer de yaptı. Biraz da şans bağlı. İyi günündeyse oyuncu devam ediyor. Talihsiz ve kötü bir günde kendini toparlayamadığı zaman sönüp gidiyor. Bunun örnekleri de var. İnşallah herkes değerlendirir. Benim de yüzüme şans güldü. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Böyle devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendime güveniyorum"

Eksiklerini bildiği ve bunun için de daha çok çalışması gerektiğini belirten Arif Boşluk, "Buruda beni tutup, tutmamak hocanın elinde ama ben kendime güveniyorum. Hocamın yüzünü kara çıkaracağımı düşünmüyorum. Hocamız nasıl uygun görürse ben de öyle oynamaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

"Önümüzdeki sezondan itibaren tribünler yine dolacaktır"

Stadyumu boş görmenin kendilerini üzdüğünü ifadene eden Boşluk, "Taraftarlarımız her zaman takımın yanında oluyor. Tribünleri boş görmek bizleri de üzüyor. Şampiyonluğa giderken ben de stadyuma gidip, maçları izliyordum, her yer doluydu. Futbolcuların daha iyi oynamasına neden oluyordu. Şu an olduğumuz yerden bulunduğumuz durumdan dolayı bizleri yalnız bırakıyorlar ama ben önümüzdeki sezon tribünlerin dolu olacağını ve aynı desteğe vereceklerini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli olan antrenmanlardaki baskıyı kaldırmak"

"Hepimiz ekstra çalışıyoruz ama bu yoğunluğa bağlı oluyor" diyen Arif Boşluk, "Eğer haftada yoğun antrenmanlarda var ise ekstra çalışamıyoruz çünkü dinlenmemiz gerekiyor. Hocalarımızdan program alıp ona göre çalışmalar yapıyoruz. Maçlar yoğun olduğundan biraz daha sakin antrenmanlar yapıyoruz. Altyapıya göre çalışmalarımı arttırdım. Zaten ben oldum dersem bitmiş olurum. Çalışmayı bırakırsam biterim. Benim için önemli olan antrenmanlardaki baskıyı kaldırabilmek. Hata yaptığında takım arkadaşının sana bir şey demesinden korkmamak. O baskıda ben bunu yapamıyorum derseniz o antrenman sizin için kötü geçiyor. Baskıya kaldırıyorsanız yeteneklerinizi daha ön plana çıkartıyorsunuz" dedi.

"Alaba’yı örnek alıyorum"

Kendisine Real Madrid’de oynayan Avusturyalı futbolcu David Alaba’yı örnek aldığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Alaba’yı çok beğeniyorum. Şimdi stoper oynuyor. Belki bende ilerde oynarım ama şu anlık sol bek. Sonra Alphonso Davies örnek alıyordum ama küçüklüğümden beri Alaba’yı seviyorum. İngiltere Ligi’ni daha çok beğeniyorum. En büyük hayalim Trabzonspor’da oynamaktı. Buraya hizmet ettikten sonra gerisi nasip kısmet" diyerek sözlerini tamamladı.