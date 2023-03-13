Altınordu, Hasan Özer ile prensip anlaşmasına vardı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da, Gökhan Ünal ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Hasan Özer ile prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig’de küme düşme hattında bulunan Altınordu, Teknik Direktör Gökhan Ünal ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışında olan Altınordu’da Yeni Malatyaspor, Çelik Zenika, FC Shkupi takımlarını çalıştıran genç teknik adam Hasan Özer ile prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig’de 24 maça çıkan Altınordu, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik alarak 17 puanla 18. sırada bulunuyor.