Ali Koç, Mesut Özil ile görüştü!

Mesut Özil, Ali Koç'la görüştü

Sarı-lacivertlilerin 24 Mart'ta kadro dışı bıraktığı ve teknik direktör Jorge Jesus'un da kapıları kapattığı Mesut Özil, kulüp binasında başkan Ali Koç ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'de oynamak istediğini yineledi

Sabah'ta yer alan habere göre; 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe formasını tekrar giymek, sözleşmesinin sonuna kadar da (Haziran 2024) bu kulübe faydalı olmak için çalışmak istediğini söylediği öğrenildi.

Mesut Özil Jorge Jesus ile görüştü



Daha önce sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe'de hedeflerimi gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" diyen Mesut'un geleceği belirsizliğini koruyor.

MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Fenerbahçe'nin yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşanmış, Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı kalmasına neden olmuştu.

Mesut Özil'in sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitemi ipleri gerdi. Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullanmıştı.