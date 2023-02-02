2023 CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Tenerife La Laguna: 0

Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında deplasmanda İspanya’nın Tenerife La Laguna takımını 3-0 mağlup etti ve üçüncü galibiyetini aldı. Maçın En Değerli Oyuncusu (MVP), ürettiği 17 sayıyla Ana Cristina oldu.

Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki altıncı maçında 8 Şubat 2023 tarihinde sahasında Polonya’nın LKS Commercecon Lodz takımını ağırlayacak.

Salon: Pabellon Insular de Santiago Martin

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Stefano Cesare (İtalya)

Fenerbahçe: Buse, Ana Cristina, Aslı, Lazareva, Meliha, Eda, Cansu (L)

Tenerife La Laguna: Kanas, Lengweiler, Nsungimina, Wolowicz, Aranda Munoz, Rodwald, Llabres (L) (Aran Claveria)

Setler: 25-18, 25-20, 26-24

Süre: 78 Dakika (24 25 29)