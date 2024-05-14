Yenilikçi vizyonuyla 60 yılı aşkın süredir inşaat, gayrimenkul, turizm, otomotiv ve elektronik alanlarında faaliyet gösteren Savur Group şirketlerinden Savur Gayrimenkul, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) oluyor. Portföyünde İstanbul’un merkezi noktalarında konut arsaları ve tarihi yarımadada 4 otel bulunan Savur Gayrimenkul’ün, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) GYO dönüşümü için yaptığı esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebi kabul edildi.

Savur Group Yönetim Kurulu Üyesi Sami Yıldıran, Savur Gayrimenkul’ün aldığı bu GYO dönüşüm onayının Savur Group için çok büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Savur Group’un 1947 yılından bu yana inşaat, gayrimenkul yatırımları, turizm yatırım ve işletmeciliği, kereste ticareti ve otomotiv elektroniği, uluslararası kara taşımacılığı, ithalat ve ihracat gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini ifade eden Yıldıran, “Gayrimenkul yatırımları, inşaat ile turizm yatırım ve işletmeciliği alanlarında faaliyetlerimize aktif olarak devam ediyoruz. Savur GYO, gayrimenkul, inşaat ve turizm sektörlerindeki stratejimizi güçlendirirken bir aile şirketi olarak yola çıkan grubumuzun kurumsallaşma yolculuğuna da güçlü bir katkı sağlayacak” dedi.

Tarihi yarımadada 4 otel

Dönüşüm süreci tamamlandıktan sonra halka arz süreci başlayacak olan Savur GYO’nun güçlü bir portföye sahip olduğunun altını çizen Sami Yıldıran, şunları söyledi:

“Şirketin portföyünde Ramada İstanbul Grand Bazaar, Saint Sophia, Orientbank ve Orient Occident otelleri ile Kandilli arsası ve Sefaköy arsası olmak üzere 4 otel ve iki arsa bulunuyor. İstanbul’un merkezinde, Kapalıçarşı’ya 1,5 kilometre, Aksaray Metro İstasyonu’na 900 metre mesafede yer alan Ramada İstanbul Grand Bazaar, İstanbul Sirkeci’de bulunan ve Marriott Autograph Collection oteller zincirinin birer parçası olan Orientbank Hotel ve Orient Occident Hotel ile Ayasofya, Sultanahmet ve Topkapı Sarayı’na komşu durumda yer alan Saint Sophia Hotel Savur Gayrimenkul’e ait.”

İV Kandilli projesinde inşaat başladı

Savur Gayrimenkul’ün portföyünde ayrıca İstanbul’un merkezi noktalarında büyük ölçekli konut arsaları yer aldığı bilgisini veren Yıldıran “Kandilli arsası üzerinde İV Kandilli ismini verdiğimiz projemizin inşaatına başladık. Toplam 96 konuttan oluşan bu projemizin lansmanını en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sefaköy arsamızda proje geliştirme faaliyetlerine henüz başlamadık” diye konuştu.