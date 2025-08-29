45 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arzda 45 milyon lot satışa sunulacak. Böylece halka arz büyüklüğü 2 milyar 25 milyon TL olacak.

Eğlence Teknolojilerinde Küresel Oyuncu

2006 yılında kurulan ve eğlence endüstrisine yönelik robotik simülatörler geliştiren DOF Robotics, üretiminin %90’ından fazlasını ihraç ediyor. Şirketin ihracat yaptığı ülkelerin sayısı 60’ı aşarken, en büyük pazar ise ABD. Hatta şirket, artan talepler nedeniyle geçtiğimiz yıl Amerika’da üretim tesisi açtı.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, halka arzla birlikte hedeflerini büyüttüklerini belirterek,

"2033 yılına kadar 5 milyar dolarlık şirket değerine ulaşmayı ve dünyada sektörün lideri olmayı hedefliyoruz" dedi.

Ödüller ve Başarılar

Şirket, bugüne kadar IAAPA Brass Ring, Golden Pony, Shining Stars, CES İnovasyon Ödülü gibi küresel ölçekte birçok ödülün sahibi oldu. Ayrıca Deloitte EMEA Fast 500 listesine giren DOF Robotics, 2025 Kristal Marmara Ödülleri’nde “Yılın En İyi Teknoloji Şirketi” seçildi.

Sektörde Türkiye’nin Rolü

Türkiye, lunapark ve eğlence ürünleri ihracatında dünyada 8’inci sırada yer alırken, ABD bu ürünlerin en büyük alıcısı konumunda. Uzmanlara göre, bu başarıda DOF Robotics’in önemli bir payı bulunuyor.

Borsa Yatırımcılarının Gözünde

Uzun süredir halka arz bekleyen Borsa İstanbul yatırımcıları için DOF Robotics’in onayı, yeni halka arz döneminin başlangıcı olarak görülüyor. Şirketin teknoloji odaklı yapısı, yüksek ihracat oranı ve global büyüme vizyonu, yatırımcı ilgisinin yüksek olacağına işaret ediyor.