Lojistik ve dış ticaret alanındaki deneyimiyle dikkat çeken Onur Ceylan, Spark Logistics bünyesine operasyon müdürü olarak katılmış, görev süresi boyunca şirketin iç yapısında verimlilik odaklı dönüşüm çalışmaları ve başarılı projeleriyle önemli başarılara imza atmıştı. Göstermiş olduğu performans ve liderlik vizyonu, kendisini genel müdürlük görevine taşıdı.

1984 yılında İstanbul’da doğan Onur Ceylan, kariyerine 2000 yılında bir gümrük müşavirliği firmasında başladı. Uzun yıllar boyunca gümrük sektöründe çeşitli görevlerde edindiği tecrübelerin ardından, dünyaca ünlü Levis markasının Türkiye’deki üretim tesisinde dış ticaret yetkilisi olarak çalıştı. Bu dönemde dış ticaret süreçlerine dair kapsamlı bir vizyon geliştirdi.

Lojistik sektörüne geçişiyle birlikte intermodal taşımacılık ve Avrupa merkezli lojistik hatlarında uzmanlaşan Ceylan, sektörde fark yaratan projelere öncülük etti. Stratejik planlama, operasyonel verimlilik ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan Ceylan, Spark Logistics çatısı altında Türkiye yapılanmalarına yön vererek şirketin büyümesine önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Onur Ceylan, ailesiyle birlikte Tekirdağ’da yaşıyor. Yeni görevinde, Spark Logistics’in Türkiye’deki konumunu daha da güçlendirmeyi ve sektörde sürdürülebilir başarılara imza atmayı hedefliyor.