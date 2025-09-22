Karar, siyasi çevrelerde ve yerel kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İstifanın Sebebi ve Açıklama

Başkan Ekinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, MHP üyeliğini, partisine ve “dava arkadaşlarına zarar gelmemesi adına” sonlandırdığını belirtti. Mynet+1

Açıklamasında şöyle dedi:

“… Mensubu olduğum MHP üyeliğimden, son günlerde yaşanan talihsiz olayların partime, birlikte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına istifa ediyorum.”

Bu ifade, Ekinci’nin istifasının ardında parti içi çatışma, itibar meselesi veya kamuoyundaki bazı iddiaların etkisinin olduğunu düşündürüyor; ancak Ekinci detaylara girmedi.

MHP Kanadından Gelen Tepki

Parti kaynaklarından da net bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ekinci’nin “parti ilke ve politikalarıyla bağdaşmayan davranışları” nedeniyle belediye başkanları listelerinden düşürüldüğünü duyurdu.