Ziyarete ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaşan Özer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını da Bahçeli’ye ilettiğini belirtti. Görüşmenin, Türkiye’nin uzun süredir biriken sorunlarının aşılmasına yönelik samimi bir diyalog zemini sunduğunu vurguladı.

Özer, açıklamasında barış sürecine katkı sağlayabilecek başlıklar üzerinde kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade ederek; kimsenin dışlanmadığı, toplumsal uzlaşmayı güçlendiren bir yaklaşımın önemine dikkat çekti. Yargıya olan güvenin yeniden tesis edilmesinin sürecin “kilit noktası” olduğunu belirten Özer, tutuksuz yargılama, kayyım uygulamalarının sona ermesi ile Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmasının demokratik iklime katkı sağlayacağını dile getirdi.

“Yargılamaların cezalandırmaya dönüşmemesi ve güven artırıcı adımların atılması gerekiyor” diyen Özer, mevcut fırsatın yalnızca Türkiye’nin iç barışı için değil, bölgesel barış açısından da önemli olduğunun altını çizdi. Özer, “Şimdi kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanıdır. Bu fırsat hiçbir koşulda heba edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ev sahipliği için teşekkür eden Özer, “Köklere Yolculuk” ve “İnsanlık Nereye Gidiyor” adlı kitaplarını hediye etti. Görüşmeden paylaşılan fotoğraflar, siyasi kulislerde temasın yankı bulmasına neden oldu.