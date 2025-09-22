İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, aralarında Çelik’in de yer aldığı 9 sanık hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izlemek için adliyeye geldi.

Polis Memurundan Dikkat Çeken İfade

Duruşmada müşteki sıfatıyla ifade veren kadın polis memuru M.Y., olay günü yaşanan arbedeyi anlatarak, “İkazlara rağmen dağılmadılar. Arbede sırasında düştüm, üzerimden geçmeye devam ettiler. Kalkana baskı yaptılar, elimdeki kalkan kırıldı. Kolumda ağrı hissettim, hastanede yapılan röntgende kırık olduğu belirlendi” dedi.

Eksik Savunmalar Nedeniyle Erteleme

Mahkeme heyeti, savunması alınmamış sanıkların ifadelerinin tamamlanması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianamede 15 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 5 polis memuru müşteki, 26 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, sanıkların güvenlik güçlerinin oluşturduğu hattı iterek, tekme ve yumruk atarak mukavemet gösterdikleri, bu şekilde kamu görevlilerinin görevlerini yapmalarını engelledikleri öne sürüldü.

Bir polis memurunun kolunda kırık oluştuğu, 12 çevik kuvvet kalkanı ile 2 kaskın zarar gördüğü belirtildi. Zarar tespit raporuna göre kalkanların maliyetinin toplam 1.920 euro, kaskların ise 4 bin lira olduğu kaydedildi.

Savcılık, sanıkların “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından 3 yıl 8 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.