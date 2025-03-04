Türkiye, son 20 yılda ulaştırma altyapısına yaptığı yatırımlarla birçok yeni tüneli hizmete açtı. Bu projeler, özellikle karayolu ulaşımını kolaylaştırarak trafik güvenliğini artırırken, ekonomik ve lojistik açıdan da büyük katkılar sağladı.

Öne çıkan tünellerden biri 2023 yılında açılan Yeni Zigana Tüneli, 14.500 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kara yolu tünelleri arasında yer alıyor. Ovit Tüneli ise 14.346 metre uzunluğu ile Doğu Karadeniz bölgesinde ulaşımı kolaylaştıran kritik bir yapı olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca, İstanbul Boğazı’nın altından geçen Avrasya Tüneli (5.400 metre) ve İstanbul’un trafik akışını hızlandıran Dolmabahçe-Bomonti Tüneli (2.390 metre) gibi mega projeler de son yıllarda hayata geçirilen önemli tüneller arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, Türkiye genelinde 2020 ve sonrası dönemde inşa edilen bazı önemli tüneller şunlardır:

Akdeniz Sahil Yolu Tünelleri (2023) – 16.207 metre (toplam uzunluk)

– 16.207 metre (toplam uzunluk) Demirkapı Tüneli (2023) – 5.068 metre

– 5.068 metre Eğribel Tüneli (2022) – 11.800 metre

– 11.800 metre Troya Tüneli (2022) – 4.007 metre

– 4.007 metre Salmankaş Şehit Hamit Şahin Tüneli (2019) – 4.029 metre

– 4.029 metre Torul Tüneli (2019) – 4.785 metre

Türkiye’de yapılan tüneller, yalnızca uzunlukları ile değil, teknik ve mühendislik başarıları ile de dikkat çekiyor. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde açılan tüneller, zorlu coğrafi şartlara rağmen ulaşımı güvenli ve hızlı hale getiriyor.

Önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin tünel projelerine hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Devam eden ve planlanan projeler, ülkenin karayolu altyapısını güçlendirmeye yönelik büyük adımlar olarak değerlendiriliyor.