Borsada üst üste yatırımcı rekorları kırılıyor. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 11 Eylül 2023 itibarıyla 7 milyon 140 bin 215 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Borsada yatırımcı sayısı 31 Ağustos itibarıyla 6 milyon 257 bin 415 seviyesine ulaşarak rekor kırmıştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı bir ayda yüzde 38,33 oranla 1 milyon 978 bin 559 kişi arttı. Bakiyeli pay senedi yatırımcısı sayısında yıllık yüzde 173,21 oranda 4 milyon 526 bin 761 kişi artış oldu.

Pay senedi yatırımcılarının toplam portföy değeri, Eylül başından bu yana 450 milyar artışla 10 trilyon lirayı aşarak 10,04 trilyon lira oldu.